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Царьград

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Юрист раскрыл, какие документы потребуются для поездки с питомцем

Юрист раскрыл, какие документы потребуются для поездки с питомцем

Грамотное завещание для питомца: важно указать идентификационные данные, привычки и потребности. Рекомендуется консультация юриста для корректного оформления документа, чтобы обеспечить надлежащий уход за животным после ухода владельца.

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