Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Дешевле только в мухосранском болоте.«Есть спрос, есть...
  • ИгорьОвчаренко
    НАДО  ПРАВИЛЬНО ЕЁ РАССЧИТЫВАТЬ. К примеру. 40 процентов от средней  зарплаты и плюс по проценту за каждый год стажа....Сколько нужно зар...
  • Боцман
    Любой каприз за ваши деньги. Всё для мошенников.«За один день по ...

«Есть спрос, есть и предложение». Самая дорогая квартира в Крыму сдаётся за 350 тысяч рублей, где снять дешевле?

«Есть спрос, есть и предложение». Самая дорогая квартира в Крыму сдаётся за 350 тысяч рублей, где снять дешевле?

Рынок аренды жилья находится в привилегированном положении, так как купить квартиру или дом, стало трудно, но жить ведь где-то надо? Вот и приходится изучать сайты, где размещаются объявления о сдаче в аренду различных видов недвижимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Дешевле только в мухосранском болоте.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх