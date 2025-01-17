«Есть спрос, есть и предложение». Самая дорогая квартира в Крыму сдаётся за 350 тысяч рублей, где снять дешевле?

Рынок аренды жилья находится в привилегированном положении, так как купить квартиру или дом, стало трудно, но жить ведь где-то надо? Вот и приходится изучать сайты, где размещаются объявления о сдаче в аренду различных видов недвижимости.
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