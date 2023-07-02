Участковый «крышевал» нелегальную алкоточку в Красноярске

Блюститель закона закрывал глаза на незаконную торговлю спиртным, а взамен получал деньги.В Красноярске задержали участкового, который брал взятки от владельца магазина, где продавали алкоголь в обход законодательства, сообщает Telegram-канал SHOT.
Блюститель закона закрывал глаза на незаконную торговлю спиртным, а взамен получал деньги.В Красноярске задержали участкового, который брал взятки от владельца магазина, где продавали алкоголь в обход законодательства, сообщает Telegram-канал SHOT.
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