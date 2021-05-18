Эстонцы и Норвежцы скупают приморскую рыбу

В 2021 году появилось восемь новых импортеров рыбопродукции из Приморского края. В числе них — Эстония, Испания и Норвегия, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Россельхознадзор.
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