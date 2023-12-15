Адвокат семьи Шатунова рассказал о новых поворотах дела в отношении Разина

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев в интервью aif.ru рассказал, как продвигается в суде дело о признании за наследниками Юрия Шатунова — его супругой и детьми — прав на 23 песни, написанные Сергеем Кузнецовым, основателем «Ласкового мая».