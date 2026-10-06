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Царьград

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UFC тренер оценил возвращение Романа Копылова в топ-15 рейтинга

UFC тренер оценил возвращение Романа Копылова в топ-15 рейтинга

Евгений Шевченко прокомментировал возвращение Романа Копылова в топ-15 UFC. 4 октября русский боец одержал победу над камерунцем Атебу Готье, что позволило ему занять 14-е место в рейтинге.

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