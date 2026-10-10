Европа и США всё больше обеспокоены ситуацией в украинской столице. На фоне участившихся ударов по Киеву западные дипломаты публично заявляют, что не собираются покидать город, однако в частном порядке уже обсуждают запасные варианты.
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Советую европейским дипломатам для бегства все-таки выбирать Восточную Польшу, поскольку наши реактивные дроны уже долетают до границы этой страны.