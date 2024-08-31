Путин: Россия будет наращивать взаимовыгодные связи с Киргизией

Президент России Владимир Путин 31 августа поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днем независимости республики, в поздравительной телеграмме на его имя российский лидер выразил уверенность, что Москва и Бишкек будут и впредь планомерно наращивать взаимовыгодные связи во всех сферах.