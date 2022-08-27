Наконец-то новая платформа Qualcomm для недорогих смартфонов. Появились спецификации Snapdragon 6 Gen 1

Несмотря на то, что Snapdragon 8 Gen 1 на рынке присутствует уже более полугода, и уже вышла Snapdragon 8 Plus Gen 1, среди других платформ новой линейки у Qualcomm есть лишь Snapdragon 7 Gen 1, которая пока стала основой только в одном смартфоне.