FiNE-NEWS

1 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    До конца августа осталось 2 дня, а дальше опять будут поставлять? Продажные.Уличенный в поста...
  • Ивановна
    Вообще-то у них есть выбор быть или не бытьПолцарства за тру...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Пусть отсасывают у Байдена - инициатора санкций!Полцарства за тру...

Наконец-то новая платформа Qualcomm для недорогих смартфонов. Появились спецификации Snapdragon 6 Gen 1

Наконец-то новая платформа Qualcomm для недорогих смартфонов. Появились спецификации Snapdragon 6 Gen 1

Несмотря на то, что Snapdragon 8 Gen 1 на рынке присутствует уже более полугода, и уже вышла Snapdragon 8 Plus Gen 1, среди других платформ новой линейки у Qualcomm есть лишь Snapdragon 7 Gen 1, которая пока стала основой только в одном смартфоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх