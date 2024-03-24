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Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам электроэнергетики Украины

Воздушно-космические силы РФ нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.

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