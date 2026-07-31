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Макаров вспомнил самый запоминающийся матч во время выступления за «Кайсериспор»

Макаров вспомнил самый запоминающийся матч во время выступления за «Кайсериспор»

Российский полузащитник Денис Макаров вспомнил самый запоминающийся матч во время выступления за турецкий «Кайсериспор».

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