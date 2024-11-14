Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
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    Да - а что,изображение сильно отличается от изображения на моей аватарке?Россия ввязываетс...

Сэр, халява кончилась. Украина получает «ноу» вместо поставок ракет

Сэр, халява кончилась. Украина получает «ноу» вместо поставок ракет

Да иди ты на. Лицо Орбана - бесценно!!   Самый страшный сон украинского диктатора, недопрезидента Зеленского начинает сбываться — бывшие западные «партнёры» не просто держат фигу в кармане, а откровенно показываю ему дулю в лицо.

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