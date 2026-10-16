Президент России Владимир Путин сообщил о продвижении российских войск с начала 2026 года, заявив о переходе под контроль ВС РФ 6,5 тысячи квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.
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