Лекция «Референсная база: изучение моды СССР 60–80-х и России 90-х»

Как воссоздать атмосферу прошлого, не прибегая к банальным штампам и ностальгическим клише? Художница и комиксистка pictura_filia_tempus приглашает на лекцию «Референсная база: изучение моды СССР 60–80-х и России 90-х», где поделится собственным методом работы с визуальными источниками и подходами к созданию художественных миров.