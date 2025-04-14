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Лекция «Референсная база: изучение моды СССР 60–80-х и России 90-х»

Лекция «Референсная база: изучение моды СССР 60–80-х и России 90-х»

Как воссоздать атмосферу прошлого, не прибегая к банальным штампам и ностальгическим клише? Художница и комиксистка pictura_filia_tempus приглашает на лекцию «Референсная база: изучение моды СССР 60–80-х и России 90-х», где поделится собственным методом работы с визуальными источниками и подходами к созданию художественных миров.

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