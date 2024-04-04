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Врач перечислил способы избежать варикоза

Врач перечислил способы избежать варикоза

Врач-флеболог Борис Копылов рассказал, как избежать развития варикоза. По словам врача, варикоз — не просто тяжесть в ногах или косметический дефект: при нем нарушение кровотока провоцирует расширение сосудов, что снижает эластичность стенок вен.

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