“New information about the criminal history of Donna Arthur, the estranged mother of Ohio Democratic nominee for governor, Amy Acton, is coming to light amid the backlash about her appearance in a Vivek Ramaswamy ad — including her conviction for animal neglect after several kittens in her care died in a hot car,” Mediaite reports.
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