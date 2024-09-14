Денис Огай высказался о назначении Воробьева сенатором в СФ от Тульской области

Эксперт в сфере государственного управления, цифрового развития и социальной политики, тульский политтехнолог Денис Огай прокомментировал назначение Николая Воробьева на пост сенатора-представителя от правительства Тульской области в Совете Федерации РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии