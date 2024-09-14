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Тульские новости

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Денис Огай высказался о назначении Воробьева сенатором в СФ от Тульской области

Денис Огай высказался о назначении Воробьева сенатором в СФ от Тульской области

Эксперт в сфере государственного управления, цифрового развития и социальной политики, тульский политтехнолог Денис Огай прокомментировал назначение Николая Воробьева на пост сенатора-представителя от правительства Тульской области в Совете Федерации РФ.

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