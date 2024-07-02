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Что смотреть на Voices-2024: главные фильмы кинофестиваля

Что смотреть на Voices-2024: главные фильмы кинофестиваля

С 3 по 7 июля в Череповце и с 4 по 7 июля в Вологде пройдет 11-й кинофестиваль Voices. Российские премьеры фильмов из Канн и Берлинале, конкурсные программы полного и короткого метра, первая в России ретроспектива испанского классика Виктора Эрисе и десятки специальных показов — всего заявлено 36 сеансов, и это без учета тематических лекций, концертов и выставок.

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