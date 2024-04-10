На Украине планируют сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации

На фоне значительных потерь и нехватки живой силы в ВСУ в украинский парламент внесен законопроект, согласно которому предполагается сократить список категорий граждан, подлежащих отсрочке от мобилизации.
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