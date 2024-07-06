Индонезия и Япония расширяют экономическое партнерство

Протокол о внесении изменений в соглашение об экономическом партнерстве (IJEPA) Индонезия и Япония готовы подписать в сентябре 2024 года, 6 июля приводит слова заместителя министра торговли Индонезии Джерри Самбуага агентство ANTARA.
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