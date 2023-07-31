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Лондон не выдал делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Лондон не выдал делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Британское правительство отказалось выдавать въездные визы делегатам от России для участия в проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (IMO) сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН.

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