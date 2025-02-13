23 февраля посетить музей «Россия в Великой войне» в Царском Селе можно бесплатно

Там представлены подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны, вся линейка пулеметов того времени, мундиры разных стран и многое другое Петербуржцы и гости нашего города смогут в День защитника Отечества посетить бесплатно выставку в «Царском Селе».
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