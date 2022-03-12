Маодо Ло из «Альбы» – MVP 29-го раунда Евролиги

Разыгрывающий берлинской «Альбы» Маодо Ло признан MVP 29-го раунда регулярного чемпионата Евролиги. В матче с «Олимпиакосом» (90:75) Ло набрал 27 очков, реализовав 10 из 12 с игры, а также 5 подборов, 7 передач и 1 перехват.
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