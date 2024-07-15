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Новокузнечан напугали отключением холодной воды на три дня

Новокузнечан напугали отключением холодной воды на три дня

В «Водоканале» прокомментировали сообщение об отключении воды.Новокузнечане напуганы: в соцсетях распространяется информация об отключении холодной воды на несколько дней.

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