Добыча "Газпрома" выросла до 474 млрд кубометров за первые три квартала

Добыча "Газпрома" за сентябрь выросла на 2,5%, до 48 млрд кубометров. Как сообщает РИА Новости, это произошло за счет увеличения экспорта в Китай, а также восстановления производственных мощностей на проекте "Сахалин-1".
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