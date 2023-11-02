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Добыча "Газпрома" выросла до 474 млрд кубометров за первые три квартала

Добыча "Газпрома" выросла до 474 млрд кубометров за первые три квартала

Добыча "Газпрома" за сентябрь выросла на 2,5%, до 48 млрд кубометров. Как сообщает РИА Новости, это произошло за счет увеличения экспорта в Китай, а также восстановления производственных мощностей на проекте "Сахалин-1".

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