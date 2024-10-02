Нетаньяху: Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это

Геннадий Бережнов

Иран совершил большую ошибку, говорит главный еврей, но про себя думает, а может совершить и большую! Когда он убивает людей, то это нормально, а вот атаковать военный Израиля это ошибка. Когда то Гитлер их преследовал в годы войны и они сегодня, занимаясь убийством мирных граждан, забыли каково это.