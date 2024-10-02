Исламская Республика Иран совершила большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. С соответствующим заявлением выступил руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, информирует ТАСС.
Нетаньяху: Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Иран совершил большую ошибку, говорит главный еврей, но про себя думает, а может совершить и большую! Когда он убивает людей, то это нормально, а вот атаковать военный Израиля это ошибка. Когда то Гитлер их преследовал в годы войны и они сегодня, занимаясь убийством мирных граждан, забыли каково это.
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Евреи уговорили гитлера развязать войну.....по ходу,евреи убивали и евреев тоже. Так нетаньяху пусть лучше закроет свой рот,патамушта он тоже ФАШИСТ!!!!
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15 час.
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