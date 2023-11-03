Джабаров назвал демонстрацией скопление ВСУ вблизи Белоруссии

Скопление украинских военных вблизи белорусских границ — это, скорее всего, демонстрация. Об этом 3 ноября заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».
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