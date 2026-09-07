Типичной чертой Германии является создание провокации, после которой она ввязывается в вооруженный конфликт.
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