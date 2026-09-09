Касаджиков, Кондаков, Маринкин вошли в расширенный состав молодежной сборной России

Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на осенний сбор.Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на осенний сбор.
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