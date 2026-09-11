Участники спартакиады из Дмитровского проверят свою физическую форму

Жители Дмитровского района могут начать эту осень активно: в Москве стартует четвертый сезон популярной спартакиады «Мой спортивный район».
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