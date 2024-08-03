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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер сборной Франции по дзюдо о неучастии россиян в Олимпиаде: «Немного жаль, что так, но у нас нет полномочий, чтобы это изменить»

Накануне француз Тедди Ринер выиграл свое четвертое олимпийское золото в категории свыше 100 кг. – Вам жаль, что россиян нет на татами в Париже? Это влияет на восприятие медали Ринера? – Нет, не влияет на восприятие.

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