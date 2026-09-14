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Царьград

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Нашествие медведей в России: почему хищники выходят к людям и что с этим делать

Нашествие медведей в России: почему хищники выходят к людям и что с этим делать

Как минимум 11 наших земляков уже погибли от нападений косолапых. В 2026 году Россия столкнулась с беспрецедентной активностью бурых медведей.

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