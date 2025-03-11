В Казахстане в прошлом году усыновили 153 ребенка

Среди приемных родителей и семья Поздняковых. Они приняли сразу троих. Правда, такие случаи можно называть скорее исключением из правил – потому что решиться на усыновление сразу нескольких детей могут далеко не все.
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