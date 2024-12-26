Физлицы провели свыше 38 тыс. операций с цифровыми рублями через ЦБ России

С августа 2023 по декабрь 2024 года физические лица активно использовали платформу цифрового рубля Центрального банка России, совершив свыше 38 тысяч переводов.
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