Председатель Следственного комитета запросил доклад об обстоятельствах возможного нарушения прав учащегося в Северной Осетии – Алании

В социальных медиа размещены сведения о возможном совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в одном из образовательных учреждений Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания.
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