ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Это же уголовная статья!» — хитрый муж прописал в хрущевку 11 родичей ради 2 квартир по реновации, но вся орава приехала к нему с чемоданам

«Это же уголовная статья!» — хитрый муж прописал в хрущевку 11 родичей ради 2 квартир по реновации, но вся орава приехала к нему с чемоданам

— Витя, ты с ума сошёл! Это же самая настоящая уголовная статья! — Ольга прижала к груди помятое кухонное полотенце и с ужасом уставилась на мужа.

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Профиль пользователя Майя Majesty
Майя Majestyизменено

Таких "умников" пруд пруди😆 Они между"равноценное" и "равнозначное" по смыслу слова не понимЭ и Собянинскую реновацию, с Лужковским расселением 90-х начала 2000-х путают. "Комбинаторы хреновы"😀