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Этот таинственный мир

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Миры-аквариумы: инопланетяне могут быть очень умными, но не способными контактировать с внешним миром

Миры-аквариумы: инопланетяне могут быть очень умными, но не способными контактировать с внешним миром

Инопланетяне могут быть где-то там, высокоинтеллектуальные, но навсегда застрявшие в своих мирах. В статье описаны потенциальные проблемы, с которыми мы можем столкнуться при контакте с развитыми инопланетными цивилизациями: возможное существование “миров-аквариумов”.

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