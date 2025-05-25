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Единственная жительница Марьинки

Единственная жительница Марьинки

Единственная жительница МарьинкиЭто Галина, единственная жительница Марьинки, того самого города, который вплотную примыкает к Донецку с запада, и за который шли кровопролитные боиОна единственная жительница, которая решила сюда вернуться, несмотря на полную разруху в городе, как она нам сказала «без денег, но в родных стенах»https://t.

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