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Караганда обновляет дороги: в 2026 году отремонтируют 137 км улиц и 282 км трасс области

Караганда обновляет дороги: в 2026 году отремонтируют 137 км улиц и 282 км трасс области

В Карагандинской области продолжаются масштабные дорожные работы. В этом году в Караганде планируют привести в порядок 137 километров дорог, а по региону обновить около 282 километров республиканских трасс, передает inKaragandy.

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