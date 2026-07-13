Караганда обновляет дороги: в 2026 году отремонтируют 137 км улиц и 282 км трасс области

В Карагандинской области продолжаются масштабные дорожные работы. В этом году в Караганде планируют привести в порядок 137 километров дорог, а по региону обновить около 282 километров республиканских трасс, передает inKaragandy.
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