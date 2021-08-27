Донбасс Сегодня

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Новости утра 27 августа: признание Байдена, взрывы в Кабуле, рост ставок по ипотеке

Новости утра 27 августа: признание Байдена, взрывы в Кабуле, рост ставок по ипотеке

Халяльная жизнь. Что не так с историей вокруг мусульманского экопоселка в Подмосковье Новость о мусульманском поселке «Джамаат Аминовка», который появится в Подмосковье, разошлась по СМИ и сделала рекламу владельцам участка.

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