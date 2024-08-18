Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, предположительно, сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня.
Атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры России и Украины
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Вашингтон Пост это грязная пиндосовская клоака, нечего напрягаться от их грязи.
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4 час.
Кошмар
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3 час.
Кошмар
В МИД России опровергли статью WP о срыве секретных переговоров между Киевом и Москвой Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию The Washington Post, в которой говорится о срыве непрямых переговоров Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры. Подобные сообщения американского издания неправдивы, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве... https://profile.ru/news/society/chto-sluchilos-k-etomu-chasu-glavnye-novosti-dnya-k-16-00-18-avgusta-2-1572376/
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2 час.
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