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Атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры России и Украины

Атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры России и Украины

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, предположительно, сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Вашингтон Пост это грязная пиндосовская клоака, нечего напрягаться от их грязи.
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4 час.
Кошмар
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