Атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры России и Украины

Кошмар

В МИД России опровергли статью WP о срыве секретных переговоров между Киевом и Москвой Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию The Washington Post, в которой говорится о срыве непрямых переговоров Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры. Подобные сообщения американского издания неправдивы, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве... https://profile.ru/news/society/chto-sluchilos-k-etomu-chasu-glavnye-novosti-dnya-k-16-00-18-avgusta-2-1572376/