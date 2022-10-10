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Политик в ФРГ поинтересовалась, почему сын бывшего украинского посла Мельника учится в Берлине, а не идёт воевать за свою страну

Политик в ФРГ поинтересовалась, почему сын бывшего украинского посла Мельника учится в Берлине, а не идёт воевать за свою страну

Представляющая парламентскую партию Германии «Левые» Эзги Гюйылдар высказалась о том, что чаще всего с призывами поддержать Украину в военном и военно-техническом плане выступают те представители украинских элит, которым в плане поддержки своей страны следовало бы начать с себя.

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