Политик в ФРГ поинтересовалась, почему сын бывшего украинского посла Мельника учится в Берлине, а не идёт воевать за свою страну

Представляющая парламентскую партию Германии «Левые» Эзги Гюйылдар высказалась о том, что чаще всего с призывами поддержать Украину в военном и военно-техническом плане выступают те представители украинских элит, которым в плане поддержки своей страны следовало бы начать с себя.