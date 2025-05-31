После гибели бывшего профессора МГУ завели дело о доведении до суицида

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели экс-профессора МГУ Бориса Бояринцева, который покончил с собой, лишившись 52,6 миллиона рублей в результате действий телефонных мошенников .
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