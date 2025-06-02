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Царьград

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В США застрелен актер Джонатан Джосс из "Крутого Уокера"

В США застрелен актер Джонатан Джосс из "Крутого Уокера"

Происшествие случилось в результате конфликта с соседом.В Соединенных Штатах застрелили известного американского актера Джонатана Джосса.

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