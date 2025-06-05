Женское образование как инструмент практического антинатализма

Владимир Маслов Все ранние и современные программы снижения рождаемости, принятые в разных странах мира, разработанные ООН, НПО и демографами, обязательно включают введение или (и) расширение женского образования.
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