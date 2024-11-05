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В Ленобласти возбудили дело после гибели пассажира в перевернувшемся автобусе

В Ленобласти возбудили дело после гибели пассажира в перевернувшемся автобусе

Водителя автобуса отправили в камеру после смертельного ДТП. По факту смертельной аварий в Ленинградской области с маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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