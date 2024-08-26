❌️По неподтвержденной информации, летательный обьект упал и в Новоаннинском районе, в х. Ярыженском.
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❌️По неподтвержденной информации, летательный обьект упал и в Новоаннинском районе, в х. Ярыженском.