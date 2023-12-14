Братья, но не близнецы: как создавалась «эмка» ГАЗ-М1 и причем тут американцы

Буква М в индексе и на облицовке радиатора автомобиля напомнила о том, что ставшая легендарной "Эмка" был продуктом завода имени Молотова, фактически второго человека в государстве (настоящая фамилия, кстати, Скрябин, а Молотов - партийный псевдоним).
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