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Премьер Японии Суга не поедет на ВЭФ и не будет выступать с видеообращением

Премьер Японии Суга не поедет на ВЭФ и не будет выступать с видеообращением

ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

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