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Комитет Госдумы поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области

Комитет Госдумы поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области

На заседании комитета Государственной думы по социальной политике депутаты поддержали поправку, которая предоставит статус ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в боевых действиях в районах, прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО).

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